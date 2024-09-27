20 тысяч слонов могут забить на мясо в голодающей Ботсване

В африканской стране разразилась невиданная за полвека засуха.
Габороне. Ботсвана. Власти африканской Ботсваны изучают возможность забоя 20 тыс. слонов. Как заявил президент страны Мокгвитси Масиси, эта мера спасет от голода жителей, передает «МИР 24».
В Ботсване разразилась самая сильная за последние полвека. Над сотнями тысяч крестьян страны нависла угроза остаться без урожая.
Напомним, в апреле Масиси предлагал отправить 20 тыс. слонов в Германию, власти которой решили ввести ограничения на ввоз охотничьих трофеев. Это привело бы к снижению доходов Ботсваны от охотничьего туризма – одного из главных источников валюты для местной казны.
Популяция слонов в Ботсване – одна из крупнейших в мире, она составляет около 130 тыс. животных.
Кстати, забить часть слоновьего поголовья для борьбы с голодом планируют также в Намибии и Зимбабве.