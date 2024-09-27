20 тысяч слонов могут забить на мясо в голодающей Ботсване

Габороне. Ботсвана. Власти африканской Ботсваны изучают возможность забоя 20 тыс. слонов. Как заявил президент страны Мокгвитси Масиси, эта мера спасет от голода жителей, передает «МИР 24».

В Ботсване разразилась самая сильная за последние полвека. Над сотнями тысяч крестьян страны нависла угроза остаться без урожая.

Напомним, в апреле Масиси предлагал отправить 20 тыс. слонов в Германию, власти которой решили ввести ограничения на ввоз охотничьих трофеев. Это привело бы к снижению доходов Ботсваны от охотничьего туризма – одного из главных источников валюты для местной казны.

Популяция слонов в Ботсване – одна из крупнейших в мире, она составляет около 130 тыс. животных.

Кстати, забить часть слоновьего поголовья для борьбы с голодом планируют также в Намибии и Зимбабве.