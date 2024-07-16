Ольга Абрамова: Удмуртия полностью обеспечит кормами животноводческий комплекс республики в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. Животноводческий комплекс Удмуртии будет полностью обеспечен кормами для скота на предстоящий сезон. С осторожным оптимизмом видами на урожай 2024 года первый зампред правительства республики Ольга Абрамова поделилась на встрече с представителями региональных СМИ.

По словам вице-премьера, сейчас в агропредприятиях республики полным ходом идет заготовка кормовых культур для крупного рогатого скота — сена, сенажа и силоса. По плану сельхозформирования должны заготовить не менее 30 центнеров кормовых единиц на одну условную голову КРС. На сегодня, по оперативным данным Минсельхоза, запасено уже около 15 центнеров кормовых единиц. Впереди ещё намеченная на сентябрь-октябрь уборка кукурузы, которая и дает основную массу силоса на прокорм буренкам.

Что касается зерновых, то в отношении этих культур у главного куратора аграрного комплекса также нет серьезных опасений.

«Максимальный урожай зерновых, который мы собирали в Удмуртии, был в 2022 году, 938 тыс. тонн. Минимальный за последние 10 лет составлял 350 тыс. тонн. Для того, чтобы животные на фермах чувствовали себя комфортно и был запас семенного материала на предстоящую посевную, республике необходимо собрать не менее 600 тыс. тонн зерна. Свои потребности в этом году мы на 100 процентов обеспечим, урожай зерна прогнозируется на уровне 750-780 тыс. тонн.

Однако ситуация на рынке 2022-2023 годов показала: хорошо, когда зерна много, главное, чтобы цена на него не падала, чтобы продукция не лежала в амбарах без возможности сбыть ее за достойную цену», — поделилась опасениями сельхозтоваропроизводителей Ольга Абрамова.