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В Удмуртии обследовали 1396 полей с посевами

14:00, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии обследовали 1396 полей с посевами
14:00, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
77
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#УдГАУ\n#студенты
Фото: Минсельхоз Удмуртии
77
0

Для этого привлекли студентов и задействовали искусственный интеллект.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Минсельхоза Удмуртии вместе со студентами УдГАУ обследовали 1396 полей региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртии. 

Работы проводились в рамках развития Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН). 

Специалисты побывали в 20 районах Удмуртии. К примеру, в Шарканском районе они обследовали 256 полей, в Алнашском — 236, в Дебёсском районе — 157, в Можгинском — 158, а в Малопургинском районе — 138 полей. 

Студенты 3 и 4 курсов агрономического факультета помогли собрать и проанализировать данные. Они записывали актуальную информацию и прикладывали фотографии посевов. Также к работе привлекался искусственный интеллект. 

Таким образом, молодые специалисты приобрели ценный опыт, а регион получил данные для дальнейшего развития.  

14:00, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
77
0
#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#УдГАУ\n#студенты