В Удмуртии обследовали 1396 полей с посевами

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Минсельхоза Удмуртии вместе со студентами УдГАУ обследовали 1396 полей региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртии.

Работы проводились в рамках развития Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН).

Специалисты побывали в 20 районах Удмуртии. К примеру, в Шарканском районе они обследовали 256 полей, в Алнашском — 236, в Дебёсском районе — 157, в Можгинском — 158, а в Малопургинском районе — 138 полей.

Студенты 3 и 4 курсов агрономического факультета помогли собрать и проанализировать данные. Они записывали актуальную информацию и прикладывали фотографии посевов. Также к работе привлекался искусственный интеллект.

Таким образом, молодые специалисты приобрели ценный опыт, а регион получил данные для дальнейшего развития.