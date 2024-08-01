В Удмуртии стартовала уборка зерновых

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии дан старт сбору урожая зерновых культур. Первые зерноуборочные комбайны вышли на поля в 10 агропредприятиях республики. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, об этом рассказала исполняющая обязанности Председателя кабинета министров региона Ольга Абрамова.

На сегодня уборочная площадь составила чуть более 2,5 тыс. гектаров, это 105 га озимой пшеницы, 260 га ячменя и 2,2 тыс. га озимой ржи.

По мнению Ольги Абрамовой, с учетом погоды хозяйства начали уборку вовремя. В этом году общий зерновой клин по республике составляет 350 тыс. гектаров, с которых аграрии при благоприятных условиях планируют собрать не менее 750 тыс. тонн зерна, чтобы обеспечить рационы для скота, семенной фонд и оставить небольшой объем на продажу.

Одними из первых в этом году к уборке зерновых приступили в селе Первомайский Завьяловского района, здесь уже обработано 360 гектаров озимой пшеницы с урожайностью 51 ц/га. В передовиках комбайнеры рыбхоза «Пихтовка» Воткинского района. Там начали убирать ячмень ранних сортов. А раньше всех начали уборку зерновых и зернобобовых культур в Вавожском районе в СХП «Авангард».

По словам Ольги Абрамовой, в пик работ в поля выйдут 740 зерноуборочных комбайнов. По предварительным прогнозам, уборочная кампания в Удмуртии завершится в 20-х числах сентября.