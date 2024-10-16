За хищение денег из бюджета гендиректор сельхозпредприятия в Удмуртии заплатит штраф

Кез. Удмуртия. В Удмуртии вступил в силу приговор гендиректору сельхозпредприятия за мошенничество в особо крупном размере с бюджетными деньгами. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Установлено, что подсудимый представлял в Главное Управление ветеринарии Удмуртии акты об изъятии животных с заведомо ложными сведениями о фактическом весе скота, павшего от узелкового дерматита. Таким образом он незаконно получил более 3,8 млн рублей из республиканского бюджета. Напомним, мужчине грозило до 10 лет лишения свободы.

С учётом признания вины, полного возмещения причинённого ущерба и наличия смягчающих обстоятельств, виновному назначено наказание в виде штрафа в 250 тыс. рублей.