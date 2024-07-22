В Удмуртии могут начать выращивать сою

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют выращивать сою. Об этом журналистам рассказала первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова на сельскохозяйственной выставке «АгроПро» (0+).

Она отметила, что ранее уже говорила о том, что над выращиванием этой культуры стоит задуматься.

«Тогда все сказали: «Ой, ну что вы, какая соя, у нас ничего не растёт». Ничего подобного, у нас на площадках компании «Компак», на площадках в Сарапуле и Вавожском районе апробируются разные сорта сои», — заявила Ольга Абрамова.

Она отметила, что в настоящий момент в регионе есть перспективы использования отдельных сортов сои.

«Если всё будет хорошо, если опыты будут успешными, особенно нам важен текущий год, потому что стресс-факторов было много, то мы очень надеемся, что соя в наше массовое производство выращивания зайдёт в ближайшие пятилетки», — рассказала Ольга Абрамова.

Директор по производству НПО «Первомайский» Вадим Нелюбин поделился, что компания посеяла сою только в 2024 году и пока рано давать какие-либо прогнозы.

«С начала никогда не бывает просто, всегда есть какие-то подводные камни, есть моменты технологические, которых не знаешь, которые всплывают в процессе производства, но мы над этими моментами работаем, и, возможно и вероятно, что соя у нас займёт существенные площади, если будет хороший результат», — прокомментировал Вадим Нелюбин.