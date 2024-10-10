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Сигаевская школа начнёт сотрудничать с УдГАУ и агрохолдингом «КОМОС ГРУПП»

14:20, 10 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Сигаевская школа начнёт сотрудничать с УдГАУ и агрохолдингом «КОМОС ГРУПП»
14:20, 10 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
49
0
#Сарапульский район\n#Сигаево\n#сельское хозяйство
Фото: администрация Сарапульского района УР
49
0

Школа является одной из шести в России, где внедряется проект целевого аграрного образования.

Сигаево. Удмуртия. Сигаевская школа, УдГАУ и «КОМОС ГРУПП» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом в соцсетях рассказал глава Сарапульского района Удмуртии Айдар Шарафутдинов.

«Сигаевская школа — одна из первых, кто вошёл в пилотный проект целевой модели аграрного образования. В проект вошли всего 6 школ России из разных регионов. Вчера в Москве состоялась сельскохозяйственная выставка "Золотая осень 2024", где было подписано соглашение о сотрудничестве между школой, Удмуртским государственным аграрным университетом и ООО "КОМОС ГРУПП"», — написал глава района.

Он также процитировал слова министра сельского хозяйства России Оксаны Лут: «Процесс подготовки новых сотрудников для АПК должен начинаться ещё со школы. Заинтересовать учеников сельским хозяйством, вовлечь их и их родителей в профильную подготовку — всё это должно стать частью компетенции вузов и бизнес-сообщества».

14:20, 10 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
49
0
#Сарапульский район\n#Сигаево\n#сельское хозяйство