Сигаевская школа начнёт сотрудничать с УдГАУ и агрохолдингом «КОМОС ГРУПП»

Сигаево. Удмуртия. Сигаевская школа, УдГАУ и «КОМОС ГРУПП» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом в соцсетях рассказал глава Сарапульского района Удмуртии Айдар Шарафутдинов.

«Сигаевская школа — одна из первых, кто вошёл в пилотный проект целевой модели аграрного образования. В проект вошли всего 6 школ России из разных регионов. Вчера в Москве состоялась сельскохозяйственная выставка "Золотая осень 2024", где было подписано соглашение о сотрудничестве между школой, Удмуртским государственным аграрным университетом и ООО "КОМОС ГРУПП"», — написал глава района.

Он также процитировал слова министра сельского хозяйства России Оксаны Лут: «Процесс подготовки новых сотрудников для АПК должен начинаться ещё со школы. Заинтересовать учеников сельским хозяйством, вовлечь их и их родителей в профильную подготовку — всё это должно стать частью компетенции вузов и бизнес-сообщества».