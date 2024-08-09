Зимовка с комфортом: крупнейшее в России производство товарного карпа модернизирует возможности своего прудового хозяйства в Удмуртии

Воткинск. Удмуртия. Передовое рыбоводческое хозяйство в России по урожаю прудового карпа на гектар водной поверхности — рыбхоз «Пихтовка» Воткинского района — продолжает ремонт инженерной инфраструктуры своего прудового хозяйства. Об этом сообщается на официальной странице сельхозпредприятия в соцсети «ВКонтакте».

Предназначенный для продажи пихтовский карп живет с осени до весны в зимовальных прудах, таких на территории хозяйства расположено 11, их общая площадь насчитывает 6 гектаров, водоемы способны вместить около 1,3 тыс. тонн рыбы.

Сейчас на одном из прудов под номером 9 проводятся работы по ремонту гидротехнических конструкций. Рыбоводы вместе со строителями приводят в порядок водопропускную башню, проводя работы по ее очистке и укреплению. Спущенный на время ремонта пруд приведут в нормативное состояние и он будет готов принять на хранение около 200 тонн живой рыбы.