Из Удмуртии в 3,6 раза увеличился экспорт рапсового масла в Китай

Ижевск. Удмуртия. За 2024 год Удмуртия почти в четыре раза увеличила экспорт рапсового масла в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С 1 января по 1 октября текущего года вывезено 6,36 тыс. т сельхозпродукта. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года вывезли только 1,78 тыс. т, то есть экспорт увеличился в 3,6 раза.

Только первого октября Россельхознадзором была проконтролирована отправка партии в 219,18 т рапсового масла в Китай.

Вся продукция прошла лабораторный контроль. Карантинных вредных организмов не выявлено.