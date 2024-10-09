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Из Удмуртии в 3,6 раза увеличился экспорт рапсового масла в Китай

17:40, 09 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Из Удмуртии в 3,6 раза увеличился экспорт рапсового масла в Китай
17:40, 09 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
38
0
#Удмуртия\n#экспорт\n#сельское хозяйство\n#рапсовое масло\n#Китай
Фото: unsplash.com (Andriy Nestruiev)
38
0

За 2024 год вывезено уже 6,36 тыс. тонн масла.

Ижевск. Удмуртия. За 2024 год Удмуртия почти в четыре раза увеличила экспорт рапсового масла в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С 1 января по 1 октября текущего года вывезено 6,36 тыс. т сельхозпродукта. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года вывезли только 1,78 тыс. т, то есть экспорт увеличился в 3,6 раза.

Только первого октября Россельхознадзором была проконтролирована отправка партии в 219,18 т рапсового масла в Китай.

Вся продукция прошла лабораторный контроль. Карантинных вредных организмов не выявлено.

17:40, 09 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
38
0
#Удмуртия\n#экспорт\n#сельское хозяйство\n#рапсовое масло\n#Китай