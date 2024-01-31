Удмуртия полностью готова к прохождению весеннего паводка даже по наихудшему сценарию

Ижевск. Удмуртия. Пик прохождения паводка в Удмуртии в 2024 году ожидается 15-24 апреля. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду, 31 января, начальник ГУ МЧС России по республике Сергей Пряженцев.

Очень много будет зависеть от погоды и от ряда факторов. Один из них — высота снежного покрова. В этом году она у нас больше традиционной на 15-20 сантиметров. Последний раз такая высота снежного покрова у нас была в 2016 году. Ещё один фактор — промерзание почвы. Меня здесь ситуация радует, потому что промерзание в 4-7 см говорит о том, что, когда снег начнёт таять, вода будет не сходить в реки, а впитываться в землю», — сказал Сергей Пряженцев.

Отметим, что на данный момент высота снежного покрова составляет 52-71 см при средних многолетних показателях в 46-52 см. Почва промёрзла на глубину в 4-7 см при норме в 68-100 см.

По словам начальника ведомства, ещё очень большое значение — «наши соседи сверху». Это Кировская область и Пермский край.

«Как пойдёт паводок у них? Потому что мы внизу и сколько мы будем принимать от них воды? Плюс Волжско-Камская сеть наших водохранилищ. Факторов много. Я надеюсь, что всё получится. Пик у нас обычно — середина апреля. В сравнении с прошлым годом рано зарекаться, потому что у нас уже в конце марта 2023 года пошли даже первые ландшафтные пожары. Очень рано начались. Но имеет место глобальное потепление», — отметил Сергей Пряженцев.

Он подчеркнул, что в ведомстве уже готовятся к прохождению паводка по любому сценарию. Примерно через месяц в Удмуртии начнут на реках распиловку и чернение льда, взрывные работы.

«В марте месяце проедем, посмотрим в районах республики, где у нас постоянно есть угрозы — проведём оценку готовности муниципалитетов. Также в марте в Удмуртии проведут масштабные учения по прохождению паводковых вод», — рассказал руководитель ведомства.

Самым «проблемным» по этому вопросу Сергей Пряженцев назвал Балезино: «Балезино всегда». Также традиционное место повышенного внимания — низководный мост на реке Вала. В наихудшем сценарии подтопления грозят 25 населённым пунктам: Алнаши, Балезино, Малая Чепца, Варни, Пирогово, Докша, Завьялово, Шудья, Игра, Кез, Кизнер, Яган, Головизнин Язок, Сюмси, Кильмезь, Ува, Селычка, Пудем, Нылга, Яр, Ярский Льнозавод, Ижевск, Глазов, Воткинск, Можга. Но и в этом случае ни один населённый пункт не будет изолирован от инфраструктуры.

Всего в готовности к реагированию сил и средств в Удмуртии: 5 061 человек личного состава, 1 185 единиц автотехники, 492 единицы спецтехники, 145 единиц инженерной техники, 4 БАС авиации, 142 плавсредства.

Напомним, ранее стало известно, что в Ижевске уже утвердили план по организации пропуска весеннего паводка.