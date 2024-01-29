В Ижевске утверждён план по организации пропуска весеннего паводка

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась подготовка к прохождению предстоящего весеннего паводка. Утверждён план мероприятий и состав ответственной комиссии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

Согласно плану мероприятий по организации пропуска талых вод, до 15 марта должны быть заключены договоры с соответствующими подрядчиками, обследована плотина и другие защитные сооружения. Также до 1 апреля должен быть вывезен снег с подтапливаемых улиц: Гагарина, Степной, Азина, Московской, Восьмой, Володарского, Промышленной, Чугуевского, Мельничной, участка, ограниченного улицами Карла Маркса, Парниковой, Календарной, переулков Линейный и Железнодорожный.

Планом предусматривается, по необходимости, эвакуация жителей подтопляемых районов и откачка скопившихся талых вод.

Подробнее с планом мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Ижевске был заключён контракт с подрядчиком, который займётся предупреждением негативного воздействия талых вод во время весеннего паводка.