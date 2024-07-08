Новую соборную мечеть открыли в Балезино

Балезино. Удмуртия. 7 июля в Балезино открыли соборную мечеть. Об этом сообщается в группе духовного управления мусульман Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Мечеть заложили в 2022 году в честь 1100-летия принятия ислама Волжской булгарией. Сейчас она состоит из двух молельных залов — мужского и женского, кухни и двух тахаратных комнат. Отмечается, что там царит атмосфера добра, тепла и уюта, а также есть все условия для обращения к Богу.

«Мы хотим пожелать успехов в обоих мирах, благополучия в новых начинаниях и духовного роста всем последователям религии Аллаха. И мы верим и надеемся, что стены этого чудесного здания мечети будут всегда полны мусульманами, усердно поклоняющимися Достохвальному и Великому Аллаху», — заявляют в духовном управлении мусульман Удмуртии.