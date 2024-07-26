В открытии вольфрама заподозрили астронома и алхимика XVI века Тихо Браге

Ураниборг. Швеция. Работавший в XVI веке датский астроном, астролог и алхимик Тихо Браге мог открыть вольфрам почти за 2 века до того, как он стал известен европейским ученым. Об этом говорится в исследовании группы специалистов Университета Южной Дании, передает «МИР 24» со ссылкой на Heritage Science.

Следы вольфрама нашли на обломках сосуда, использовавшегося алхимиком для опытов, которые он вел в обсерватории Ураниборг (находится на принадлежащем ныне Швеции острове Вен).

Внутри и снаружи осколков, найденных в саду возле места, где находилась обсерватория, сохранились также следы никеля, меди, цинка, олова, сурьмы, золота, ртути и свинца.

Все эти металлы были известны в эпоху Возрождения и ранее. Но вольфрам был впервые описан и получен в чистом виде только в 1781 году шведским химиком Карлом Вильгельмом Шееле.

Тихо Браге родился в 1546 году и умер в 1601. Первым в Европе начал проводить систематические и высокоточные астрономические наблюдения, на основании которых позднее были выведены законы движения планет. Занимался также астрологией и алхимией. Однако в отличие от большинства своих коллег, искал не философский камень, а лекарства от чумы и других смертельных болезней.