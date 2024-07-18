Изобретенное в Британии лекарство продлило жизнь мышей на четверть

Лондон. Великобритания. Изобретением «лекарства от старости» похвастались британские ученые. Оно омолодило подопытных мышей и на 25% продлило их жизнь, передает «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail.

Команда из Лаборатории медицинских наук Совета по медицинским исследованиям Великобритании сумела «отключить» ускоряющую старение молекулу. Речь идет о белке под названием интерлейкин-11. Животные суши унаследовали его от рыб около 450 млн лет назад. Доказано, что с возрастом данное вещество вызывает хронические воспаления, рубцевание тканей, нарушения обмена веществ, атрофию мышц и фиброз сердца.

Блокирующее интерлейкин-11 препарат ввели мышам в возрасте 75 недель (это соответствует 55 годам у человека). 25 недель спустя у грызунов исчезли седые волосы, улучшились зрение и функциональность мышц, снизился риск развития рака. Зверьки прожили 155 недель – вместо обычных для них 120-и.

Ученые надеются, что лекарство окажет аналогичное воздействие и на людей.