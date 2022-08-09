Представитель Вавожского района стал самым сильным сельским жителем в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определили самых сильных сельских жителей. Состязания по силовому экстриму «Самый сильный на селе» состоялись в Ижевске, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Этап всероссийского любительского турнира по нестандартным силовым упражнениям собрал более 20 участников и участниц из 12 районов республики. Все они жители села или работники агропромышленного комплекса.

Главным сельским силачом по сумме набранных баллов признан Руслан Агафонов из Вавожского района, среди женщин пальму первенства получила шарканская спортсменка Ольга Воронцова. Они представят Удмуртию на всероссийском этапе турнира, который пройдет в сентябре в Москве.

Напомним, силовой экстрим – комплексные соревнования. Участникам было необходимо на количество раз откантовать колеса тяжелой сельхозтехники (Т-150 у женщин, вес колеса 150 кг и К-700 у мужчин, вес колеса 290 кг), совершить «фермерскую прогулку» (перенос тяжести в двух руках, женщины – 40 кг на дистанцию 15 м, мужчины – 80 кг на 20 м), максимально долго удержать гантель на вытянутых руках (12,5 кг для женщин и 25 кг для мужчин). Также соревнования включали в себя становую тягу (женская штанга – 70 кг, мужская – 80 кг) и подъем бревна над головой (35 кг для женщин и 70 кг для мужчин).