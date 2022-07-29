Власти Удмуртии планируют расторгнуть контракт с подрядчиком по ремонту Сюмсинской школы

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается строительство и капитальный ремонт школ. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов на брифинге с журналистами.

В рамках нацпроекта «Образование» в Удмуртии строятся 4 школы на 2975 мест, которые должны сдаться в 2022 году.

В рамках госпрограммы «Развитие образования» в Воткинске в микрорайоне Южный строится школа на 825 мест. Работы на объекте уже выполнены на 75%. В настоящий момент строители занимаются отделочными работами и благоустройством территории.

«До 30 сентября мы планируем объект сдать. Прикладываем все усилия, чтобы попробовать это сделать к 1 сентября, но потом пойдет процесс лицензирования, поэтому в школу ребята пойдут уже в 2023 году», — прокомментировал Ришат Ибрагимов.

В Индустриальном районе Ижевска в микрорайоне Столичный идет строительство общеобразовательной школы на 825 мест.

«С этим объектом есть небольшие сложности, связаны они с тем, что мы прислушались к пожеланиям по эксплуатации школы, учли пожелания и теперь отходим от типового проекта. Также уже поменялись требования, поэтому мы вносим определенные корректировки в проектно-сметную документацию», — рассказал Ришат Ибрагимов.

Изменения коснулись части перепланировок, будет изменена входная группа, большой атриум, поменяется пищеблок и актовый зал. Так как школа расположена в зоне зеленых насаждений, ее остекление станет витражным, чтобы ученики могли через большие окна видеть лес, и естественного света в помещениях станет больше.

Несмотря на усложнения в модернизации объекта, работы ведутся согласно графику и сдать образовательное учреждение планируется в декабре 2022 года.

В Завьяловском районе одновременно строятся две школы. Одно образовательное учреждение в селе Ягул, рассчитанное на 500 мест, уже готово более чем на 50%. Сдача объекта запланирована на декабрь 2022 года.

А со строительством общеобразовательной школы на 825 мест в деревне Пычанки возникли проблемы. «По школе в Пычанках у нас ситуация чуть хуже, объект готов где-то на 40% и, скорее всего, его будем переносить на 2023 год. Соответствующее письмо уже направили в министерство просвещения», — поделился исполняющий обязанности министра строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов.

Также в рамках нацпроекта «Образование» в Ижевске спроектированы две школы: в микрорайоне №8 жилого района Восточный на 1100 мест и в микрорайоне Строитель на 825 мест. Объекты введут в эксплуатацию в 2023 году.

В настоящее время в регионе идут работы по капитальному ремонту школ, один из самых высоких процентов выполнения работ наблюдается в Увинской школе — 75%. Также на 67% готова Нылгинская школа и на 61% — Тарасовская СОШ. Половина работ выполнена в Орловской, Алнашской школе и Ярской школе-интернат.

Но есть проблемы с ремонтом школы в селе Сюмси.

«В Сюмсинской школе у нас подрядчик из другого региона, но мы видим двухнедельное отсутствие на площадке каких-либо активностей, потому мы оперативно принимаем решение о том, что нужно расторгнуть контракт», — прокомментировал Ярослав Семенов.

Сейчас правительство планирует оперативно найти нового подрядчика.