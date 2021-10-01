В Удмуртии в 2022 году не повысят минимальный размер взноса на капремонт

Суммы в расчетках для жильцов многоквартирных домов останутся на уровне 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии приняло решение не повышать размер минимального взноса на капитальный ремонт в 2022 году. Его величина останется на прежнем уровне.

Соответствующее постановление подписал председатель республиканского кабмина Ярослав Семенов. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Сейчас минимальная ежемесячная сумма взноса на капитальный ремонт составляет 8 руб. за 1 кв. м в домах без лифта и 8,7 руб. – в домах с лифтом. Эти же значения будут применяться при расчете начислений и в 2022 году.

Напомним, размер оплаты на капремонт в Удмуртии не меняется с 2020 года.