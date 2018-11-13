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В Удмуртии сняли карантин по лейкозу крупного рогатого скота

10:42, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
10:42, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
183
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#молоко
Фото: susanin.news
183
0

У молочных предприятий республики появится возможность выйти на внешний рынок.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в начале ноября сняли карантин по лейкозу крупного рогатого скота (КРС) с последнего в республике неблагополучного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Отметим, что работы по оздоровлению коров от этого вируса идут уже в течение многих лет. Например, в 2008 году в Удмуртии было 180 пунктов, где инфицированность стада лейкозом составляла 5%. От 950 до 1600 голов больных животных были отправлены на убой. Из них порядка 50 туш после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы были утилизированы.

В течение 2017 года от лейкоза КРС было оздоровлено 15 из 32 пунктов республики. Полностью избавились от вируса хозяйства Глазовского, Шарканского, Камбарского, Малопургинского и Можгинского районов.

«За прошлый год на наличие вируса лейкоза КРС исследовано более 296,5 тыс. голов скота, подвергнуто исследованию по гематологии 5 779 животных», - говорится в сообщении министерства.

На начало 2018 года в Удмуртии оставались 17 хозяйств в 9 районах, где был зарегистрирован лейкоз. Все эти фермы взяли на себя обязательство по оздоровлению от лейкоза до конца года.

Напомним, что в декабре 2017 года вице-премьер региона Александр Свинин говорил, что из-за проблемы лейкоза Удмуртия не может выводить продукцию на экспорт. Но теперь у молочных предприятий республика есть все шансы попасть на внешний рынок.

10:42, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
183
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#молоко

 

 

 


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