В Удмуртии сняли карантин по лейкозу крупного рогатого скота

У молочных предприятий республики появится возможность выйти на внешний рынок.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в начале ноября сняли карантин по лейкозу крупного рогатого скота (КРС) с последнего в республике неблагополучного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Отметим, что работы по оздоровлению коров от этого вируса идут уже в течение многих лет. Например, в 2008 году в Удмуртии было 180 пунктов, где инфицированность стада лейкозом составляла 5%. От 950 до 1600 голов больных животных были отправлены на убой. Из них порядка 50 туш после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы были утилизированы.

В течение 2017 года от лейкоза КРС было оздоровлено 15 из 32 пунктов республики. Полностью избавились от вируса хозяйства Глазовского, Шарканского, Камбарского, Малопургинского и Можгинского районов.

«За прошлый год на наличие вируса лейкоза КРС исследовано более 296,5 тыс. голов скота, подвергнуто исследованию по гематологии 5 779 животных», - говорится в сообщении министерства.

На начало 2018 года в Удмуртии оставались 17 хозяйств в 9 районах, где был зарегистрирован лейкоз. Все эти фермы взяли на себя обязательство по оздоровлению от лейкоза до конца года.

Напомним, что в декабре 2017 года вице-премьер региона Александр Свинин говорил, что из-за проблемы лейкоза Удмуртия не может выводить продукцию на экспорт. Но теперь у молочных предприятий республика есть все шансы попасть на внешний рынок.