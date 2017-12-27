Александр Свинин: молоко – это новая нефть и хорошая точка роста для Удмуртии

По словам первого зампреда правительства региона, в ближайшие два месяца сельхозтоваропроизводители и фермеры совместно с властями напишут стратегию развития сельского хозяйства республики.

Ижевск. Удмуртия. Первый вице-премьер регионального правительства Александр Свинин отметил важность производства молока в Удмуртии. По его словам, в ближайшие два месяца сельхозтоваропроизводители и фермеры совместно с властями напишут стратегию развития сельского хозяйства республики.

«Наша задача за январь-февраль написать вместе с нашими сельхозтоваропроизводителями, с фермерами, с теми, кто желает участвовать из личных подсобных хозяйств, полноценную стратегию развития сельского хозяйства в Удмуртии на 2-3 года для того, чтобы иметь план, по которому мы идём. Потому что сейчас если вы откроете программу миллион тонн молока – она ни в этом году не выполняется, ни изначально она была невыполнима, к сожалению», - рассказал Александр Свинин.

Он также отметил, что производства молока выросло за год на 3,5%, а производство молока-сырья на 3%. В это году в Удмуртии будет введено 52 новые молочных фермы, это на 10 больше, чем в прошлом году.

«Поголовье у нас увеличится почти на 2,5 тысячи коров за год. Я не скажу, что мы прямо семимильными шагами идём к миллиону тонн молока, к сожалению, но мы к этой истории движемся», - сказал Свинин, уточнив, что республика сейчас не может выводить продукцию на экспортные рынки из-за проблемы лейкоза.

«Поэтому будет написан полноценный план развития сельского хозяйства, мы по нему будем идти. Конечно первое место в этом плане будет занимать оперативное решение проблемы с лейкозом, потому что предприятия к экспорту готовы, но мы вывести их на этот рынок не можем», - сказал Свинин.

По его словам, в данный момент нужно фокусироваться не только на молоке.

«Хотя я согласен с Андреем Васильевичем Шутовым, который является прогрессивным современным предпринимателем, в сельском хозяйстве их вообще в принципе немного в России, он очень хорошую фразу говорит, что «молоко – это новая нефть» – это правда. Пять-семь лет и у нас будет такой спрос на молоко, и будет дефицит на рынке, что для республики это очень хорошая точка роста», - заключил Александр Свинин.