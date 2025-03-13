Ижевск. Удмуртия. Перед работниками баскетбольного клуба в Удмуртии погасили задолженность по зарплате в размере более 1,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 29 работникам клуба не выплатили зарплату за декабрь 2024 года. Сумма задолженности превысила 1,7 млн рублей.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы»). После права работников были восстановлены, задолженность по заработной плате погасили.