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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Перед работникам баскетбольного клуба в Удмуртии погасили задолженность по зарплате

18:16, 13 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Перед работникам баскетбольного клуба в Удмуртии погасили задолженность по зарплате
18:16, 13 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#зарплата\n#деньги\n#Прокуратура\n#Ижевск
Источник фото: unsplash.com (Vitalii Khodzinskyi)
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Она превышала 1,7 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Перед работниками баскетбольного клуба в Удмуртии погасили задолженность по зарплате в размере более 1,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 29 работникам клуба не выплатили зарплату за декабрь 2024 года. Сумма задолженности превысила 1,7 млн рублей.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы»). После права работников были восстановлены, задолженность по заработной плате погасили.

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18:16, 13 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
207
0
#Удмуртия\n#зарплата\n#деньги\n#Прокуратура\n#Ижевск