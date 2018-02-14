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      73,5 млн рублей направят на развитие нового детского реабилитационного центра в Удмуртии

      13:10, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      13:10, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
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      0
      Фото: udmurt.ru
      299
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      Также Минсоцполитики Удмуртии дополнительно получит 42,7 млн рублей на реализацию программы «Доступная среда».

      Ижевск. Удмуртия. Минсоцполитики Удмуртии в 2018 году получит 73,5 млн рублей на развитие нового Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Более того, в министерство дополнительно направят 42,7 млн рублей на реализацию программы «Доступная среда», сообщает пресс-служба ведомства.

      Часть средств используют на повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также на адаптацию учреждений для их доступности инвалидам. Остальные деньги направят на организацию субтитрирования и сурдоперевода телевизионных передач для инвалидов по слуху.

      Кроме того, в республике планируется организовать систему профилактики детской инвалидности путем развития службы раннего вмешательства.

      В законопроекте также предусмотрены дополнительные средства в размере 23,9 млн рублей, которые планируется направить на поддержание стабильности рынка труда и увеличения количества участников спецпрограмм занятости. Так, средства потратят на оплачиваемые общественные работы, временное трудоустройство несовершеннолетних, безработных, а также на содействие самозанятости и созданию рабочих мест для инвалидов.

      13:10, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      299
      0

       

       

       

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