  • $ 58.17 ↑
  • € 71.39 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Величина прожиточного минимума в Удмуртии снизилась на 587 рублей

      17:00, 10 февраля, 2018
      17:00, 10 февраля, 2018
      948
      0
      #Удмуртия\n#цены\n#финансы и деньги
      948
      0

      В четвертом квартале 2017 года в регионе необходимая для выживания цифра составляет 8453 рубля.

      Ижевск. Удмуртия. Правительство республики утвердило величину прожиточного минимума в Удмуртии за четвёртый квартал 2017 года. В расчёте на душу населения он составил  8453 рубля, для трудоспособного населения – 8943 рубля, для пенсионеров – 6881 рубль, для детей – 8553 рубля.

      Эти цифры меньше, чем в третьем квартале 2017 года, когда величина прожиточного минимума в среднем на душу населения равнялась 9040 рублям. Как отметила министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова, четвертом квартале 2017 года наблюдалось снижение величины прожиточного минимума на фоне снижения потребительских цен.

      Так, по данным Удмуртстата, в четвёртом квартале снижение цен наблюдалось на следующие товары: капусту белокочанную свежую – на 43,7%, лук репчатый – на 41,1%, морковь – на 41%, картофель – на 31,6%, свёклу столовую – на 24,7%, сахар-песок – на 21,6%, яблоки – на 21,5%, апельсины – на 4,1%, свинину (кроме бескостного мяса) – на 1,2%, куры охлаждённые и мороженые – на 0,6%.

      Вместе с тем Татьяна Чуракова отметила, что произошёл рост цен на следующие продовольственные товары, составляющие потребительскую корзину: огурцы свежие – в 2,08 раза, помидоры свежие – в 1,73 раза, яйца куриные – в 1,16 раза, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) – на 6,2%.

      В результате величина прожиточного минимума по отношению к предыдущему кварталу снизилась для трудоспособного населения на 631 рубль или на 6,6%, для пенсионеров - на 463 рубля или на 6,3%,  для детей -  на 577 рублей или на 6,3%.

      Отметим, что расчет прожиточного минимума необходим для начисления социальных пособий и субсидий. 

      17:00, 10 февраля, 2018
      948
      0
      #Удмуртия\n#цены\n#финансы и деньги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      11:25, 08 февраля, 2018
      32998

      Сын застрявшей в Антальи жительницы Удмуртии вылетит за матерью

      11627
      09:10, 09 февраля, 2018

      В Удмуртии женщина ушла проведать могилу сына и не вернулась

      10410
      16:46, 06 февраля, 2018

      Порядка 1 млрд рублей легализовала банда «обнальщиков» в Удмуртии

      5859
      14:40, 05 февраля, 2018

      Каждый третий заболевший геморрагической лихорадкой в России - из Удмуртии

      4761
      10:53, 08 февраля, 2018

      Флаг российской команды на открытии Олимпиады в Корее понесет волонтер

      18:15, 04 февраля, 2018
      2190

      В Ленобласти столкновение микроавтобуса и фуры унесло жизни 9 человек

      2134
      14:48, 06 февраля, 2018

      Российским букмекерам могут запретить принимать ставки на итоги выборов

      2011
      19:16, 08 февраля, 2018

      Зоозащитники: в Тверской области владелец питомника ездовых собак довел животных до истощения

      2008
      17:31, 07 февраля, 2018

      В Дагестане силовики начали допрос врио председателя правительства Абдусамада Гамидова

      2007
      13:22, 05 февраля, 2018

      Туристы сняли на видео, как питон проглатывает оленя

      19:16, 06 февраля, 2018
      2537

      Томас Бах рассказал, почему россиян, оправданных CAS, не пригласили на Олимпиаду

      2531
      19:42, 05 февраля, 2018

      Голландцы оспаривают эксклюзивное право Лубутена выпускать туфли с красной подошвой

      2250
      19:24, 07 февраля, 2018

      В джунглях Гватемалы нашли несколько затерянных городов майя

      2059
      14:49, 05 февраля, 2018

      SpaceX удачно запустила в космос ракету Falcon Heavy с автомобилем на борту

      1969
      10:12, 07 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      09 февраля, 2018

      Новостройка в Ижевске без воды

      09 февраля, 2018

      Удмуртия в минуту: застрявшая в Анталье жительница Удмуртии и ЕГЭ для родителей

      08 февраля, 2018