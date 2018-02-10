Величина прожиточного минимума в Удмуртии снизилась на 587 рублей

В четвертом квартале 2017 года в регионе необходимая для выживания цифра составляет 8453 рубля.

Ижевск. Удмуртия. Правительство республики утвердило величину прожиточного минимума в Удмуртии за четвёртый квартал 2017 года. В расчёте на душу населения он составил 8453 рубля, для трудоспособного населения – 8943 рубля, для пенсионеров – 6881 рубль, для детей – 8553 рубля.

Эти цифры меньше, чем в третьем квартале 2017 года, когда величина прожиточного минимума в среднем на душу населения равнялась 9040 рублям. Как отметила министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова, четвертом квартале 2017 года наблюдалось снижение величины прожиточного минимума на фоне снижения потребительских цен.

Так, по данным Удмуртстата, в четвёртом квартале снижение цен наблюдалось на следующие товары: капусту белокочанную свежую – на 43,7%, лук репчатый – на 41,1%, морковь – на 41%, картофель – на 31,6%, свёклу столовую – на 24,7%, сахар-песок – на 21,6%, яблоки – на 21,5%, апельсины – на 4,1%, свинину (кроме бескостного мяса) – на 1,2%, куры охлаждённые и мороженые – на 0,6%.

Вместе с тем Татьяна Чуракова отметила, что произошёл рост цен на следующие продовольственные товары, составляющие потребительскую корзину: огурцы свежие – в 2,08 раза, помидоры свежие – в 1,73 раза, яйца куриные – в 1,16 раза, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) – на 6,2%.

В результате величина прожиточного минимума по отношению к предыдущему кварталу снизилась для трудоспособного населения на 631 рубль или на 6,6%, для пенсионеров - на 463 рубля или на 6,3%, для детей - на 577 рублей или на 6,3%.

Отметим, что расчет прожиточного минимума необходим для начисления социальных пособий и субсидий.