15,1 млрд рублей получила Удмуртия на погашение банковских кредитов

До этого республике пришлось вернуть в федеральный бюджет 14,6 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получила 15,1 млрд рублей бюджетных средств на погашение банковских кредитов с высокими ставками в объеме 12,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Оставшаяся часть бюджетного кредита в июле будет направлена на погашение долговых обязательств перед Федеральным казначейством по Удмуртской Республике», - сказал и.о. министра финансов региона Станислав Евдокимов.

Ранее стало известно, что Удмуртия вернула в федеральный бюджет 14,6 млрд рублей. Эту сумму республика получила в 2015-2016 годах на то, чтобы покрыть дефицит бюджета.

В 2016 году Удмуртия не выполнила требования соглашений по получению этих кредитов. Из-за этого регион должен был вернуть сумму до 1 июля 2017 года. Чтобы выполнить требования республика привлекла 12 млрд коммерческих кредитов из федерального казначейства в объеме 2,6 млрд рублей. В итоге региону удалось и исполнить обязательства, и получить новый бюджетный кредит.