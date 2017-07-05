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      15,1 млрд рублей получила Удмуртия на погашение банковских кредитов

      15:57, 05 июля, 2017
      Яна Шамаева
      15:57, 05 июля, 2017
      Яна Шамаева
      307
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      307
      0

      До этого республике пришлось вернуть в федеральный бюджет 14,6 млрд рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получила 15,1 млрд рублей бюджетных средств на погашение банковских кредитов с высокими ставками в объеме 12,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

      «Оставшаяся часть бюджетного кредита в июле будет направлена на погашение долговых обязательств перед Федеральным казначейством по Удмуртской Республике», - сказал и.о. министра финансов региона Станислав Евдокимов.

      Ранее стало известно, что Удмуртия вернула в федеральный бюджет 14,6 млрд рублей. Эту сумму республика получила в 2015-2016 годах на то, чтобы покрыть дефицит бюджета.

      В 2016 году Удмуртия не выполнила требования соглашений по получению этих кредитов. Из-за этого регион должен был вернуть сумму до 1 июля 2017 года. Чтобы выполнить требования республика привлекла 12 млрд коммерческих кредитов из федерального казначейства в объеме 2,6 млрд рублей. В итоге региону удалось и исполнить обязательства, и получить новый бюджетный кредит.

      15:57, 05 июля, 2017
      Яна Шамаева
      307
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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