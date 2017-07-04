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      Удмуртии не придется возвращать бюджетный кредит в 14,6 млрд рублей

      14:24, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      14:24, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      423
      0
      #Ижевск\n#Минфин\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      423
      0

      Сейчас правительство региона будет работать над коммерческими кредитами.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии решили вопрос с возвратом бюджетного кредита в 14,6 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил врио главы республики Александр Бречалов.

      «Мы перекредитовались по той сумме, которую нарушили, спасибо за это Силуанову (Антон Силуанов, министр финансов России - прим.ред.). 14,6 млрд рублей - это был бюджетный кредит. По условиям предоставления мы его нарушили. Мы должны были взять кредит в банке. Заложили на обслуживание в банке 900 млн рублей, мы погасили, в течение четырех дней нам вернули», - сказал Бречалов.

      Удмуртия нарушила условия соглашения с Минфином России по межбюджетным кредитам и должна была вернуть в федеральную казну более 14 млрд рублей. Об этом в апреле 2017 года сообщил полпред Президента России в Приволжье Михаил Бабич.

      «Нарушены соглашения с министерством финансов Российской Федерации. Предписывают погасить вне плана 14,7 млрд рублей в текущем году, а это почти 30% от всех доходов бюджета», - сказал Бабич.

      14:24, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      423
      0
      #Ижевск\n#Минфин\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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