Удмуртии не придется возвращать бюджетный кредит в 14,6 млрд рублей

Сейчас правительство региона будет работать над коммерческими кредитами.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии решили вопрос с возвратом бюджетного кредита в 14,6 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил врио главы республики Александр Бречалов.

«Мы перекредитовались по той сумме, которую нарушили, спасибо за это Силуанову (Антон Силуанов, министр финансов России - прим.ред.). 14,6 млрд рублей - это был бюджетный кредит. По условиям предоставления мы его нарушили. Мы должны были взять кредит в банке. Заложили на обслуживание в банке 900 млн рублей, мы погасили, в течение четырех дней нам вернули», - сказал Бречалов.

Удмуртия нарушила условия соглашения с Минфином России по межбюджетным кредитам и должна была вернуть в федеральную казну более 14 млрд рублей. Об этом в апреле 2017 года сообщил полпред Президента России в Приволжье Михаил Бабич.

«Нарушены соглашения с министерством финансов Российской Федерации. Предписывают погасить вне плана 14,7 млрд рублей в текущем году, а это почти 30% от всех доходов бюджета», - сказал Бабич.