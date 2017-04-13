  • $ 56.76 ↓
  • € 60.26 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      112,7 млрд рублей задолжали жители Удмуртии банкам

      13:29, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      13:29, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      238
      0
      #Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      238
      0

      В 2016 году долг по кредитам вырос на 3,4%.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии по данным на начало марта 2017 года задолжали банкам 112,7 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, в целом долг по кредитам за 2016 год вырос на 3,4%.

      На одного жителя республики приходится 74 312 рублей кредитов. Годом ранее этот показатель находился на уровне 71 831 рубля. Долг перед банками в расчете на одного жителя Удмуртии выше его среднемесячного дохода в 3,5 раза.

      Просроченная задолженность по выданным займам на 1 марта 2017 года составила 6,7 млрд рублей. Это на 1,4% больше аналогичного периода прошлого года. Доля просроченной задолженности в общей составила 6%.

      Только за первые два месяца 2017 года населению Удмуртии выдали кредитов на 9,8 млрд рублей. Это на 7,3% больше того же периода 2016 года.

      Для сравнения, на 1 марта 2017 года госдолг Удмуртии составил 52,5 млрд рублей.

      13:29, 13 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      238
      0
      #Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа