112,7 млрд рублей задолжали жители Удмуртии банкам

В 2016 году долг по кредитам вырос на 3,4%.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии по данным на начало марта 2017 года задолжали банкам 112,7 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, в целом долг по кредитам за 2016 год вырос на 3,4%.

На одного жителя республики приходится 74 312 рублей кредитов. Годом ранее этот показатель находился на уровне 71 831 рубля. Долг перед банками в расчете на одного жителя Удмуртии выше его среднемесячного дохода в 3,5 раза.

Просроченная задолженность по выданным займам на 1 марта 2017 года составила 6,7 млрд рублей. Это на 1,4% больше аналогичного периода прошлого года. Доля просроченной задолженности в общей составила 6%.

Только за первые два месяца 2017 года населению Удмуртии выдали кредитов на 9,8 млрд рублей. Это на 7,3% больше того же периода 2016 года.

Для сравнения, на 1 марта 2017 года госдолг Удмуртии составил 52,5 млрд рублей.