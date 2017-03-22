Госдолг Удмуртии за год увеличился на 7 млрд рублей

На 1 марта 2017 года он составил 52 млрд 473,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Государственный долг Удмуртии за год вырос на 7 млрд 116,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба министерства финансов республики, по данным на 1 марта 2017 года он составил 52 млрд 473,5 млн рублей.

Структуру госдолга составили:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета – 22 млрд 231,9 млн рублей или 42,4%;

- кредиты, полученные в кредитных организациях – 20 млрд 91,6 млн рублей или 38,3%;

- государственные ценные бумаги Удмуртии – 10 млрд 150 млн рублей или 19,3%.

Расходы на обслуживание государственного долга региона на 1 марта 2017 года составили 396,7 млн рублей. Просроченная задолженность по государственному долгу отсутствует.

На 1 марта 2016 года госдолг региона находился на уровне 45 млрд 357 млн рублей.

Структуру госдолга составили:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета – 12 млрд 957 млн рублей или 28,6%;

- кредиты, полученные в кредитных организациях – 25 млрд 500 млн рублей или 56,2%;

- государственные ценные бумаги Удмуртии – 6 млрд 900 млн рублей или 15,2%.

Напомним, ранее министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов заявил, что на 2017 год финансовое ведомство региона установило плановый размер госдолга в 52 млрд рублей, или 100% от объема доходов республиканской казны. Это максимальная величина, размер которой Минфин Удмуртии намерен снижать в течение года, в том числе, за счет замещения коммерческих кредитов государственными ценными бумагами. По словам Евдокимова, в случае достижения максимального размера госдолга региона годовые затраты на его обслуживание составят 3,5 млрд рублей.