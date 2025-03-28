Камбарка. Удмуртия. В Камбарском районе произошло смертельное ДТП. Погиб водитель электросамоката. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

В полдень 28 марта на 48-м километре трассы «Сарапул – Нефтекамск» неизвестный мужчина на электросамокате при выезде с второстепенного направления не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Ford Focus», следовавший по главной дороге.

В результате аварии оператор самоката скончался на месте от полученных травм.

Личность погибшего в настоящее время выясняется. На месте происшествия работают правоохранители. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.