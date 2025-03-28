Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид В оркестре с детства Лонгрид

В Камбарском районе автомобиль насмерть сбил электросамокатчика

14:38, 28 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Камбарском районе автомобиль насмерть сбил электросамокатчика
14:38, 28 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
68
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ Удмуртии
68
0

Личность погибшего устанавливается. 

Камбарка. Удмуртия. В Камбарском районе произошло смертельное ДТП. Погиб водитель электросамоката. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

В полдень 28 марта на 48-м километре трассы «Сарапул – Нефтекамск» неизвестный мужчина на электросамокате при выезде с второстепенного направления не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Ford Focus», следовавший по главной дороге.

В результате аварии оператор самоката скончался на месте от полученных травм.

Личность погибшего в настоящее время выясняется. На месте происшествия работают правоохранители. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

14:38, 28 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
68
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#ДТП