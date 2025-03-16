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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пожар в Ижевске едва не уничтожил питомник с тремя миллионами насекомых

13:46, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Пожар в Ижевске едва не уничтожил питомник с тремя миллионами насекомых
13:46, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: unsplash.com
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Возгорание произошло на улице Живсовхозной. 

Ижевск. Удмуртия. На улице Живсовхозная в Ижевске произошёл пожар в двухэтажном здании с офисами и производственными помещениями. В одном из них работала ферма по разведению тараканов и сверчков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитовой. Огонь распространился по площади 300 квадратных метров. В его ликвидации приняли участие 37 спасателей и 11 единиц техники. 

Пострадавших среди людей и насекомых нет.

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13:46, 16 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар