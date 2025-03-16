Ижевск. Удмуртия. На улице Живсовхозная в Ижевске произошёл пожар в двухэтажном здании с офисами и производственными помещениями. В одном из них работала ферма по разведению тараканов и сверчков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитовой. Огонь распространился по площади 300 квадратных метров. В его ликвидации приняли участие 37 спасателей и 11 единиц техники.

Пострадавших среди людей и насекомых нет.