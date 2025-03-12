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На трассе в Завьяловском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком

11:33, 12 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
На трассе в Завьяловском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком
11:33, 12 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
93
0
#Завьяловский район\n#гибель людей\n#грузовики\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
93
0

По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречку.

Завьялово. Удмуртия. Смертельное ДТП с грузовиком произошло на трассе в Завьяловском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Утром 12 марта на 250 км трассы Р-243 55-летний водитель грузовика «Шакман» в составе с полуприцепом, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Митсубиси Паджеро» под управлением 36-летнего мужчины. В результате аварии водитель легковушки погиб. Помимо этого, пассажир авто — 34-летняя женщина — госпитализирована.

Спасателями производилась деблокировка погибшего и пострадавшей. На месте аварии работают спецслужбы.

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11:33, 12 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
93
0
#Завьяловский район\n#гибель людей\n#грузовики\n#ДТП