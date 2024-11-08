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Грузовик и легковушка столкнулись на Воткинском шоссе в Ижевске

11:15, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Грузовик и легковушка столкнулись на Воткинском шоссе в Ижевске
11:15, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
876
0
#Ижевск\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция по УР
876
0

Обоих водителей доставили в больницу.

Ижевск. Удмуртия. Грузовик и легковушка столкнулись на Воткинском шоссе в Ижевске. Об этом сообщает отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу.

Авария произошла в пятницу, 8 ноября, около 08:40 напротив дома №298, корпус 3 по улице Воткинское шоссе. Тягач «SITRAK» с полуприцепом под управлением мужчины 1964 года рождения столкнулся с автомобилем «Skoda Octavia» под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате происшествия оба водителя доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

11:15, 08 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
876
0
#Ижевск\n#ДТП