Ижевск. Удмуртия. Грузовик и легковушка столкнулись на Воткинском шоссе в Ижевске. Об этом сообщает отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу.

Авария произошла в пятницу, 8 ноября, около 08:40 напротив дома №298, корпус 3 по улице Воткинское шоссе. Тягач «SITRAK» с полуприцепом под управлением мужчины 1964 года рождения столкнулся с автомобилем «Skoda Octavia» под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате происшествия оба водителя доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.