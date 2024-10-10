В Удмуртии 15-летний подросток устроил ДТП с двумя пострадавшими

Красногорское. Удмуртия. 9 октября на трассе «Глазов-Красногорское 15-летний водитель «Калины» устроил ДТП, в котором пострадали его такие же юные пассажиры. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Около 2:45 подросток не справился с управлением, ушёл в занос и съехал в кювет. Находившиеся в салоне пассажиры 15 и 16 лет не были пристёгнуты. Их с различными травмами доставили в больницу. Саму водителю оказали разовую медицинскую помощь.

Машину поместили на спецстоянку. В отношении родителей подростка составлены административные материалы, которые находятся на рассмотрении комиссии по делам несовершеннолетних.