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В Удмуртии 15-летний подросток устроил ДТП с двумя пострадавшими

13:00, 10 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии 15-летний подросток устроил ДТП с двумя пострадавшими
13:00, 10 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
112
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
112
0

Сам юный водитель отделался разовой медицинской помощью.

Красногорское. Удмуртия. 9 октября на трассе «Глазов-Красногорское 15-летний водитель «Калины» устроил ДТП, в котором пострадали его такие же юные пассажиры. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Около 2:45 подросток не справился с управлением, ушёл в занос и съехал в кювет. Находившиеся в салоне пассажиры 15 и 16 лет не были пристёгнуты. Их с различными травмами доставили в больницу. Саму водителю оказали разовую медицинскую помощь. 

Машину поместили на спецстоянку. В отношении родителей подростка составлены административные материалы, которые находятся на рассмотрении комиссии по делам несовершеннолетних. 

13:00, 10 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
112
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#ДТП