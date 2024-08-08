В Ижевске госпитализировали 15-летнего мотоциклиста после аварии на перекрестке

Ижевск. Удмуртия. На перекрестке в Ижевске произошло ДТП с 15-летним мотоциклистом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 7 августа на перекрестке улиц Воровского и Ленина несовершеннолетний мотоциклист без водительских прав столкнулся с автомобилем «Тойота Камри» под управлением 21-летнего водителя.

В результате ДТП подросток и его 17-летний пассажир получили множественные травмы, госпитализированы. Отмечается, что пассажир кроссового мотоцикла был без шлема.

В отношении законного представителя 15-летнего нарушителя составлены административные материалы за передачу транспорта.