Двое девочек-пассажирок пострадали по вине водителя школьного автобуса в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. По вине водителя школьного автобуса в Удмуртии пострадали двое детей. Об этом сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

В среду, 5 апреля, около 12:15 в деревне Старый Чультем Завьяловского района напротив дома №5 на улице Парковой 66-летний водитель автобуса «ПАЗ», осуществляя перевозку 28 школьников и одного сопровождающего, при движении задним ходом, наехал на препятствие — опору линий электропередач.

После наезда на препятствие водитель уехал с места происшествия и продолжил перевозку детей, несмотря на повреждённое стекло. Кроме того, водителем и педагогом, сопровождавших детей, не были соблюдены меры безопасности при перевозке в соответствии с Правилами дорожного движения. Часть детей, находившихся в салоне, перевозились непристёгнутыми ремнями безопасности, что подтверждается видеозаписями с мобильных телефонов пассажиров.

В результате ДТП пострадали пассажиры — две девочки 2013 года рождения.

В отношении водителя школьного автобуса составлены административные материалы за оставление места ДТП и за нарушение требований к перевозке детей-пассажиров.

В ГИБДД призвали водителей, осуществляющих перевозку людей, строго соблюдать дорожные правила и не забывать об ответственности за их нарушения. Водителям следует помнить, что при перевозке пассажиров, они несут ответственность за их жизнь и здоровье.