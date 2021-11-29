В Сарапуле сгорел 8-квартирный деревянный дом

Возгорание произошло в ночь на понедельник, 29 ноября.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле сгорел деревянный дом, в котором находились 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба города.

Пожар произошёл около 02:00 в понедельник, 29 ноября, в доме №44 по улице Горького. Пожарным удалось потушить дом с 6 заселёнными квартирами. Жильцы не пострадали.

Сейчас в МЧС устанавливают причины пожара. При этом решается вопрос о предоставлении семьи с двумя несовершеннолетними маневренного жилья.

Напомним, 16 ноября ижевские пожарные спасли из горящего дома 7 человек. Огнеборцам пришлось работать в условиях сильной задымлённости.