Ижевские пожарные спасли из огня семь человек

Возгорание произошло вечером 16 ноября в жилом доме на улице Ворошилова.

Ижевск. Удмуртия. Бойцы пожарной охраны эвакуировали 7 человек при пожаре в жилом доме в Ижевске. Спасателям пришлось применить специальное снаряжение, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

Информация о возгорании в многоквартирном доме на улице Ворошилова поступила 16 ноября около 22:00. Сообщалось, что в горящей квартире могли находиться жильцы.

Как рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №4 Анатолий Семакин, по прибытии на место расчеты обнаружили клубы черного дыма, который шел из окна второго этажа. Пожарным пришлось работать в условиях сильного задымления при отсутствии видимости.

«Мы сформировали два звена газодымозащитной службы, включились в дыхательные аппараты: одно пошло проверять горящую квартиру, второе сразу на эвакуацию направилось, также организовало дымоудаление. Прибывающие подразделения 2-й и 19-й частей, городские спасатели также стали проводить эвакуацию», — сообщил Анатолий Семакин.

Двух жительниц эвакуировали с помощью спасательных устройств. Женщин передали сотрудникам скорой помощи, госпитализация им не понадобилась. Всего пожарные вывели из квартир с верхних этажей 7 человек.

Пожар был ликвидирован. Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося.