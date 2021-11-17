Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид

Ижевские пожарные спасли из огня семь человек

13:40, 17 ноября, 2021
Андрей Поносов
Ижевские пожарные спасли из огня семь человек
13:40, 17 ноября, 2021
Андрей Поносов
32
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#пожар\n#спасатели\n#эвакуация
Фото: пресс-служба ГУ МЧС УР
32
0

Возгорание произошло вечером 16 ноября в жилом доме на улице Ворошилова.

Ижевск. Удмуртия. Бойцы пожарной охраны эвакуировали 7 человек при пожаре в жилом доме в Ижевске. Спасателям пришлось применить специальное снаряжение, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

Информация о возгорании в многоквартирном доме на улице Ворошилова поступила 16 ноября около 22:00. Сообщалось, что в горящей квартире могли находиться жильцы.

Как рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №4 Анатолий Семакин, по прибытии на место расчеты обнаружили клубы черного дыма, который шел из окна второго этажа. Пожарным пришлось работать в условиях сильного задымления при отсутствии видимости.

«Мы сформировали два звена газодымозащитной службы, включились в дыхательные аппараты: одно пошло проверять горящую квартиру, второе сразу на эвакуацию направилось, также организовало дымоудаление. Прибывающие подразделения 2-й и 19-й частей, городские спасатели также стали проводить эвакуацию», — сообщил Анатолий Семакин. 

Двух жительниц эвакуировали с помощью спасательных устройств. Женщин передали сотрудникам скорой помощи, госпитализация им не понадобилась. Всего пожарные вывели из квартир с верхних этажей 7 человек.

Пожар был ликвидирован. Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося.

13:40, 17 ноября, 2021
Андрей Поносов
32
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#пожар\n#спасатели\n#эвакуация
?>