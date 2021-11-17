Школу в Удмуртии, где отравились дети, оштрафовали на 40 тысяч рублей

В пробах готовой продукции нашли норовирусы.

Каракулино. Удмуртия. Каракулинской школе в Удмуртии, где отравились дети, назначили штраф в 40 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В учреждении провели эпидрасследование и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Так, в школе не проводилась уборка с дезинфекцией, нарушалась технология приготовления блюд, а также «товарное соседство» при хранении. Кроме того, нарушены температурные условия хранения продуктов.

Также при проверке специалисты нашли продукты с истекшим сроком годности, а в пробах готовой пищи были найдены норовирусы.