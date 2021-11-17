Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид

Школу в Удмуртии, где отравились дети, оштрафовали на 40 тысяч рублей

16:00, 17 ноября, 2021
Школу в Удмуртии, где отравились дети, оштрафовали на 40 тысяч рублей
16:00, 17 ноября, 2021
163
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#школа\n#отравление\n#дети
Фото: arzik
163
0

В пробах готовой продукции нашли норовирусы.

Каракулино. Удмуртия. Каракулинской школе в Удмуртии, где отравились дети, назначили штраф в 40 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.
В учреждении провели эпидрасследование и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Так, в школе не проводилась уборка с дезинфекцией, нарушалась технология приготовления блюд, а также «товарное соседство» при хранении. Кроме того, нарушены температурные условия хранения продуктов.
Также при проверке специалисты нашли продукты с истекшим сроком годности, а в пробах готовой пищи были найдены норовирусы. 
Напомним, по данным на 12 ноября с признаками отравления к медикам обратились 32 школьника. Следователи возбудили уголовное дело
16:00, 17 ноября, 2021
163
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#школа\n#отравление\n#дети
?>