Председателю правительства Удмуртии доложили о работе делегации от республики в ЛНР

Специалисты республики завершили реставрацию купола в селе Иллирия.
Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов и руководитель специального инфраструктурного подразделения проекта от республики Михаил Трофимов обсудили итоги работы делегации в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба администрации и главы правительства республики.
Напомним, Лутугинский район ЛНР стал подшефным Удмуртии и Ульяновской области в сентябре 2023 года.
По словам Ярослава Семенова, работы специалистов из Удмуртии в подшефном Лутугинском районе ведутся по трём основным направлениям: восстановление объектов, работа аварийных бригад и гуманитарная помощь.
Так, завершена реставрация купола Свято-Александро-Невского Храма в селе Иллирия. Это один из немногих памятников архитектурного и церковного зодчества, сохранившихся на территории Луганщины.
Коммунальные бригады республики помогали в безаварийном прохождении отопительного периода. С начала текущего года ремонтные работы провели на 70 социальных объектах, среди которых: больницы, дома культуры, школы детсады и так далее.
Также в Беловскую гимназию и Веселотарасовские ясли «Ромашка» поставили твердотопливные котлы, а администрации Лутугинского района передали дизельную электростанцию, способную стать резервным источником электричества для 200 абонентов. Кроме того, помощь оказана многодетным малообеспеченным семьям и пенсионерам. Например, фабрика «Шарканский трикотаж» передала нуждающимся 50 курток и пальто.
Значительную работу проделали местные специалисты с коллегами из Удмуртии в рамках подготовки к прохождению паводка при разливе реки в посёлке Белое.
В конце встречи Ярослав Семенов и Михаил Трофимов обсудили дальнейшие планы. Принято решение продолжать в течение года развитие по трём направления, а также организовать отдых 70 детям из Лутугино в детских оздоровительных лагерях.