Председателю правительства Удмуртии доложили о работе делегации от республики в ЛНР

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов и руководитель специального инфраструктурного подразделения проекта от республики Михаил Трофимов обсудили итоги работы делегации в ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба администрации и главы правительства республики.

Напомним, Лутугинский район ЛНР стал подшефным Удмуртии и Ульяновской области в сентябре 2023 года.

По словам Ярослава Семенова, работы специалистов из Удмуртии в подшефном Лутугинском районе ведутся по трём основным направлениям: восстановление объектов, работа аварийных бригад и гуманитарная помощь.

Так, завершена реставрация купола Свято-Александро-Невского Храма в селе Иллирия. Это один из немногих памятников архитектурного и церковного зодчества, сохранившихся на территории Луганщины.

Коммунальные бригады республики помогали в безаварийном прохождении отопительного периода. С начала текущего года ремонтные работы провели на 70 социальных объектах, среди которых: больницы, дома культуры, школы детсады и так далее.

Также в Беловскую гимназию и Веселотарасовские ясли «Ромашка» поставили твердотопливные котлы, а администрации Лутугинского района передали дизельную электростанцию, способную стать резервным источником электричества для 200 абонентов. Кроме того, помощь оказана многодетным малообеспеченным семьям и пенсионерам. Например, фабрика «Шарканский трикотаж» передала нуждающимся 50 курток и пальто.

Значительную работу проделали местные специалисты с коллегами из Удмуртии в рамках подготовки к прохождению паводка при разливе реки в посёлке Белое.

В конце встречи Ярослав Семенов и Михаил Трофимов обсудили дальнейшие планы. Принято решение продолжать в течение года развитие по трём направления, а также организовать отдых 70 детям из Лутугино в детских оздоровительных лагерях.