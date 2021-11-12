Прокуратура проверит организацию питания в каракулинской школе, где отравились дети

В больницу обратились 8 человек.





Каракулино. Удмуртия. Прокуратура подключилась к проверке каракулинской средней школы, где отравились дети. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, что вечером, 11 ноября, в больницу с признаками острой кишечной инфекции обратились 8 учеников разных классов. Всем им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Госпитализация не понадобилась.

В настоящий момент устанавливаются причины отравления. К делу подключилась прокуратура Удмуртии, которая проверит организацию питания в школе и соблюдение санитарных норм.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».