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Прокуратура проверит организацию питания в каракулинской школе, где отравились дети

12:06, 12 ноября, 2021
Юрий Абашев
Прокуратура проверит организацию питания в каракулинской школе, где отравились дети
12:06, 12 ноября, 2021
Юрий Абашев
447
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#отравление\n#школа
Фото: ИА Сусанин
447
0

В больницу обратились 8 человек.

Каракулино. Удмуртия. Прокуратура подключилась к проверке каракулинской средней школы, где отравились дети. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, что вечером, 11 ноября, в больницу с признаками острой кишечной инфекции обратились 8 учеников разных классов. Всем им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Госпитализация не понадобилась.

В настоящий момент устанавливаются причины отравления. К делу подключилась прокуратура Удмуртии, которая проверит организацию питания в школе и соблюдение санитарных норм.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

12:06, 12 ноября, 2021
Юрий Абашев
447
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#отравление\n#школа
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