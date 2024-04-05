Сергей Безруков презентовал проведение фестиваля «ЭХО БДФ» в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. С 22 по 27 мая в Ижевске пройдёт специальная программа Большого Детского фестиваля «ЭХО БДФ — Удмуртия» (0+). В пятницу, 5 апреля, с презентацией фестиваля выступил его художественный руководитель, народный артист Российской Федерации Сергей Безруков.

Отметим, что БДФ проводится в Москве уже шесть лет. Это мультижанровая программа, которая включает разные направления искусства: театр, кино, анимация, детская литература. Задача фестиваля — собрать самое лучшее, интересное, актуальное, что делают взрослые для юной аудитории, а также создать возможности для рождения и реализации новых творческих проектов для детей и подростков.

Региональная программа «ЭХО БДФ» появилась в 2021 году, её задача — представить лауреатов фестиваля в регионах России, повысить интерес общества к региональным творческим инициативам в области искусства для детей и подростков и оказать им профессиональную поддержку.

«Мы уже лучшие спектакли в Севастополе, Калининградской, Архангельской, Тверской, Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, Карелии, Камчатке, Дагестане и Иркутске. И вот теперь лучшие проекты для детей будут показаны в столице Удмуртии», — сказал Сергей Безруков.

Проведение такого фестиваля возможно, если регион возьмёт на себя половину финансовой нагрузки. Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв подчеркнул, что проведение такого масштабного фестиваля имеет особое значение для республики.

«Организационный потенциал у республики есть, опыт огромный в проведении подобных мероприятий. Но мы сегодня уже готовы доложить, что все вопросы решены, и мы уже на финишной прямой», — подчеркнул министр.

Открытие программы «ЭХО БДФ — Удмуртия» состоится 22 мая на сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского, спектакль открытия — музыкальная сказка «Маленький принц» Московского Губернского театра. Режиссёр и исполнитель главной роли —Сергей Безруков. В спектакле примет участие Симфонический оркестр государственного театра оперы и балета УР имени П. И. Чайковского.

Но фестиваль не ограничивается только показом спектаклей. Юные зрители смогут посетить встречи с писателями, посмотреть фильмы. Учащиеся театральных студий побывают на занятиях педагогов из Москвы, а режиссёры школьных театров пройдут обучение у ведущих специалистов в этой области.

Площадками мероприятий фестиваля станут Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского, Государственный театр кукол Удмуртской Республики, Государственный национальный театр Удмуртской Республики, Национальная библиотека Удмуртской Республики, библиотека им. Н. А. Некрасова, книжная лавка «Кузебай».

Ознакомиться с полной программой фестиваля можно на сайте «ЭХО БДФ — Удмуртия».