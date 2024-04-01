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В ДТП на улице Пушкинской в Ижевске пострадала 13-летняя девочка

15:20, 01 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В ДТП на улице Пушкинской в Ижевске пострадала 13-летняя девочка
15:20, 01 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
128
0
#дети\n#ДТП на Пушкинской\n#Ижевск
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
128
0

«Ниссан» столкнулся с «Киа Рио» при повороте налево.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пушкинская произошло ДТП, в котором получила травмы несовершеннолетняя. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

29 марта около 20:10 напротив дома №155 по улице Пушкинской 39-летняя водитель «Ниссан Кашкай» врезалась в «Киа Рио» во время поворота налево. «Киа» двигалась в прямом направлении.

В результате происшествия получили травмы 33-летняя водитель корейского автомобиля и её пассажир – 13-летняя девочка.

15:20, 01 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
128
0
#дети\n#ДТП на Пушкинской\n#Ижевск