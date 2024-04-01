В ДТП на улице Пушкинской в Ижевске пострадала 13-летняя девочка

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пушкинская произошло ДТП, в котором получила травмы несовершеннолетняя. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

29 марта около 20:10 напротив дома №155 по улице Пушкинской 39-летняя водитель «Ниссан Кашкай» врезалась в «Киа Рио» во время поворота налево. «Киа» двигалась в прямом направлении.

В результате происшествия получили травмы 33-летняя водитель корейского автомобиля и её пассажир – 13-летняя девочка.