Обвиняемый в сексуальном насилии над дочерью житель Киясовского района получил срок 

Киясово. Удмуртия. Малопургинский районный суд вынес приговор жителю Киясовского района, обвиняемому в сексуальном насилии над малолетней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что 49-летний обвиняемый, угрожая, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, не достигшей 14-летнего возраста.

Потерпевшая в силу возраста не могла понимать характер и суть совершаемых с ней действий.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 16 лет с ограничением свободы на 1,5 года. Подсудимый будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.