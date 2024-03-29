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Обвиняемый в сексуальном насилии над дочерью житель Киясовского района получил срок 

14:25, 29 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Обвиняемый в сексуальном насилии над дочерью житель Киясовского района получил срок 
14:25, 29 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
165
0
#дети\n#дочь\n#Киясовский район\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
165
0

Мужчину лишили свободы на 16 лет. 

Киясово. Удмуртия. Малопургинский районный суд вынес приговор жителю Киясовского района, обвиняемому в сексуальном насилии над малолетней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что 49-летний обвиняемый, угрожая, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, не достигшей 14-летнего возраста.

Потерпевшая в силу возраста не могла понимать характер и суть совершаемых с ней действий.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 16 лет с ограничением свободы на 1,5 года. Подсудимый будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

14:25, 29 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
165
0
#дети\n#дочь\n#Киясовский район\n#Удмуртия