Жителя Удмуртии задержали в Татарстане с поддельными купюрами на полмиллиона рублей

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.



Казань. Татарстан. В Казани задержали жителя Удмуртии с поддельными купюрами на 500 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Сотрудники ГИБДД УМВД Казани остановили на посту автомобиль, за рулём которого находился житель Удмуртии. При разговоре с полицейскими он заметно нервничал и оглядывался по сторонам, поэтому стражи правопорядка решили его досмотреть. Во внутреннем кармане пальто они обнаружили сотню пятитысячных купюр с признаками подделки. Проведённая экспертиза показала, что банкноты были изготовлены не на предприятии Гознака.

В дальнейшем полицейские выяснили, что 29-летний житель села Пугачёво купил фальшивки в интернете. Он забрал их из тайника и вёз в Удмуртию, чтобы распространять с помощью закладок.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 186 УК России («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег»). Ему грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Напомним, в Удмуртии во втором квартале 2021 года обнаружили 33 поддельные банкноты. Чаще всего фальшивками оказывались пятитысячные купюры. В июне 2021 года в Ижевске задержали жителя Пермского края, который расплачивался поддельными 5-тысячными банкнотами.