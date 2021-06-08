Житель Пермского края расплачивался в Ижевске поддельными купюрами

Уголовное дело передали в суд.

Ижевск. Удмуртия. Житель Пермского края, рассчитывавшийся в магазинах Ижевска поддельными купюрами, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Мужчина оплачивал покупки в торговых точках Ижевска поддельными купюрами номиналом 5000 рублей, которые приобрел через интернет. Правоохранители установили 16 фактов использования фальшивых денег. В ходе обыска у обвиняемого нашли еще 31 купюру, изготовленную не «Гознаком».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ («Сбыт поддельных денег»). Материалы переданы в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.