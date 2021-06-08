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Житель Пермского края расплачивался в Ижевске поддельными купюрами

13:25, 08 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Житель Пермского края расплачивался в Ижевске поддельными купюрами
13:25, 08 июня, 2021
Екатерина Сентемова
239
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#суд\n#подделка\n#финансы и деньги
Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
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Уголовное дело передали в суд.

Ижевск. Удмуртия. Житель Пермского края, рассчитывавшийся в магазинах Ижевска поддельными купюрами, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Мужчина оплачивал покупки в торговых точках Ижевска поддельными купюрами номиналом 5000 рублей, которые приобрел через интернет. Правоохранители установили 16 фактов использования фальшивых денег. В ходе обыска у обвиняемого нашли еще 31 купюру, изготовленную не «Гознаком».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ («Сбыт поддельных денег»). Материалы переданы в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

13:25, 08 июня, 2021
Екатерина Сентемова
239
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#суд\n#подделка\n#финансы и деньги