В полицию обратились 16 человек.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска за три дня отдали мошенникам 1,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по столице Удмуртской Республики.

С 4 по 6 сентября в полицию обратились 16 человек. 10 из них поверили «сотрудникам банка», которые сообщали о подозрительных транзакциях или оформлении кредитов, 6 пострадавших лишились денег при попытке продать или приобрести товары с использованием сайтов объявлений.

Порядка полумиллиона рублей перевел злоумышленникам ижевский пенсионер. Он не поверил первому звонку из банка, однако мошенники оказались настойчивыми и через некоторое время перезвонили и смогли-таки убедить пожилого мужчину перечислить деньги на «безопасные счета». По данному факту возбудили уголовное дело.

Жителям напомнили, что сотрудники банка не станут звонить и предлагать перевести деньги на неизвестные счета или предупреждать о незаконных транзакциях.