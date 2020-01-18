30 человек эвакуировали из жилого дома на улице Наговицына в Ижевске

На 13 этаже высотки произошел пожар.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 18 января в многоэтажном доме на улице Наговицына вблизи Центральной площади произошел пожар. Огонь вспыхнул на 13 этаже, сообщили «Сусанину» в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Сигнал о возгорании поступил в 15:06. Пожарные были на месте через пару минут. В этот момент жители уже самостоятельно покидали высотку. Спасатели провели разведку в доме. В итоге было эвакуировано 30 человек.

Огонь ликвидировали менее чем за 20 минут. На месте работали 5 единиц техники и 17 человек личного состава.

Пострадавших, погибших нет. Причины пожара выясняются.