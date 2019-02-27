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Жителя Удмуртии обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 58 млн рублей

09:00, 27 февраля, 2019
09:00, 27 февраля, 2019
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#налоги\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
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По версии следствия, экс-руководитель одного из предприятий включал в налоговую декларацию ложные данные о хозяйственных взаимоотношениях с фирмами-однодневками.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии обвинили в неуплате налога на добавленную стоимость на сумму свыше 58 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, следствие считает, что экс-руководитель одного из предприятий включал в налоговую декларацию ложные данные о хозяйственных взаимоотношениях с фирмами-однодневками.

Согласно предъявленному обвинению, начальник уклонялся от налогов с 2015 по 2017 год. Мужчина обвиняется в совершении преступления предусмотренного пунктом «б», части 2, статьи 199 УК России («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

«Уголовное дело направлено в Устиновский суд Ижевска для рассмотрения по существу», - уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее руководителя строительной фирмы из Удмуртии также обвинили в неуплате 80 млн налогов.

09:00, 27 февраля, 2019
82
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#налоги\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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