Руководитель стройфирмы в Удмуртии не заплатил более 80 млн рублей налогов

Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.

Ижевск. Удмуртия. Руководителя строительной фирмы в Удмуртии обвинили в неуплате более 80 млн рублей налогов. Об это сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Мужчина возглавлял компанию с 2014 по 2017 год. Следствие полагает, что в это время он уклонялся от уплаты налогов, «включая в налоговые декларации заведомо ложных данных о хозяйственных взаимоотношениях с подконтрольными ему организациями, а также фирмами-однодневками».

«Кроме того, обвиняемый организовал изготовление поддельных платежных поручений о перечислении денежных средств на счета юридических лиц, осуществляющих вывод денежных средств в неконтролируемый государственным финансовым сектором оборот. Перечисленные денежные средства в сумме более 10 миллионов рублей в последующем сняты наличными со счетов указанных организаций и переданы обвиняемому», - говорится в сообщении.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчину задержали, на его имущество наложили арест. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.