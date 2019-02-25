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Руководитель стройфирмы в Удмуртии не заплатил более 80 млн рублей налогов

10:40, 25 февраля, 2019
Ксения Чернова
10:40, 25 февраля, 2019
Ксения Чернова
212
0
#бизнес\n#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
212
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Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.

Ижевск. Удмуртия. Руководителя строительной фирмы в Удмуртии обвинили в неуплате более 80 млн рублей налогов. Об это сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Мужчина возглавлял компанию с 2014 по 2017 год. Следствие полагает, что в это время он уклонялся от уплаты налогов, «включая в налоговые декларации заведомо ложных данных о хозяйственных взаимоотношениях с подконтрольными ему организациями, а также фирмами-однодневками».

«Кроме того, обвиняемый организовал изготовление поддельных платежных поручений о перечислении денежных средств на счета юридических лиц, осуществляющих вывод денежных средств в неконтролируемый государственным финансовым сектором оборот. Перечисленные денежные средства в сумме более 10 миллионов рублей в последующем сняты наличными со счетов указанных организаций и переданы обвиняемому», - говорится в сообщении.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчину задержали, на его имущество наложили арест. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.

10:40, 25 февраля, 2019
Ксения Чернова
212
0
#бизнес\n#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд

 

 

 


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