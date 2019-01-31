Текстовая трансляция: прокурор продолжит зачитывать обвинение экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву

Первую часть огласили 30 января.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районном суде 31 января прокурор продолжит зачитывать обвинение, предъявленное бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву. Корреспондент «Сусанина» ведет текстовую трансляцию из зала суда.

Первую часть обвинения огласили в среду, 30 января. Так, согласно материалу, в 2014 году Александр Соловьев потребовал от концессионера строительства мостов через реки Кама и Буй Алекандра Забарского взятку в сумме 300 млн рублей. В обмен на деньги Соловьев обещал общее покровительство. Позднее стороны договорились о денежном вознаграждении в размере 1% от сметной стоимости строительства объекта концессионного соглашения.

Напомним, Соловьева задержали в апреле 2017 года. До 20 июня обвиняемый находится под домашним арестом.