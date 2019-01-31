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Текстовая трансляция: прокурор продолжит зачитывать обвинение экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву

10:09, 31 января, 2019
Анна Торхова
10:09, 31 января, 2019
Анна Торхова
283
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#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#Завьялово\n#суд
Фото: ИА «Сусанин»
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Первую часть огласили 30 января.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районном суде 31 января прокурор продолжит зачитывать обвинение, предъявленное бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву. Корреспондент «Сусанина» ведет текстовую трансляцию из зала суда.

Первую часть обвинения огласили в среду, 30 января. Так, согласно материалу, в 2014 году Александр Соловьев потребовал от концессионера строительства мостов через реки Кама и Буй Алекандра Забарского взятку в сумме 300 млн рублей. В обмен на деньги Соловьев обещал общее покровительство. Позднее стороны договорились о денежном вознаграждении в размере 1% от сметной стоимости строительства объекта концессионного соглашения.

Напомним, Соловьева задержали в апреле 2017 года. До 20 июня обвиняемый находится под домашним арестом

 
10:09, 31 января, 2019
Анна Торхова
283
0
#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#Завьялово\n#суд

 

 

 


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