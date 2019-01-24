Аварию на водопроводе в селе Октябрьское в Удмуртии устранят в течение дня

Порыв произошел из-за изношенности труб.

Октябрьское. Удмуртия. Аварию на сетях водоснабжения в селе Октябрьское в Удмуртии устранят в четверг, 24 января. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации Завьяловского района.

Авария произошла вечером 23 января. Причиной порыва стали старые, изношенные чугунные трубы ХВС, которые принадлежат МО «Завьяловский район».

По словам жителей, трубу прорвало в одном из частных домов, потому вся вода стекает к нижележащим строениям. Такая ситуация возникает уже не в первый раз.

Как сообщается на сайте МО «Октябрьское», в домах №10, №11, №12, №31, №32, №33 до устранения аварии отключили холодную и горячую воду.

Ранее в группе села Октябрьское в соцсети Вконтакте пользователи писали, что 15 января МУП «Ижводоканал» проводил в селе промывку магистральных сетей холодного водоснабжения.