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Жительницу Малой Пурги обвинили в ложном сообщении о заложенных в школах бомбах

11:30, 17 января, 2019
Георгий Поветкин
11:30, 17 января, 2019
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Воткинск\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#школа\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Малая Пурга. Удмуртия. В районный суд Воткинска направлено уголовное дело в отношении жительницы Малой Пурги, которую обвинили в ложном сообщении о заложенных в двух школах бомбах. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.

Следствие установило, что женщина в сентябре и декабре 2017 года отправила письмо о минировании в воткинскую школу № 3. Аналогичное сообщение она написала директору воткинской школы №5.

«В результате было нарушено нормальное функционирование государственных учреждений, отвлечены силы правоохранительных органов», - пишет прокуратура.

Женщину обвинили в двух преступлениях: заведомо ложное сообщение об акте терроризма и заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное их хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры.

Жительница Малой Пурги свою вину не признала.

11:30, 17 января, 2019
Георгий Поветкин
18
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#школа\n#происшествие

 

 

 


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