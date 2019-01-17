Жительницу Малой Пурги обвинили в ложном сообщении о заложенных в школах бомбах

Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Малая Пурга. Удмуртия. В районный суд Воткинска направлено уголовное дело в отношении жительницы Малой Пурги, которую обвинили в ложном сообщении о заложенных в двух школах бомбах. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.

Следствие установило, что женщина в сентябре и декабре 2017 года отправила письмо о минировании в воткинскую школу № 3. Аналогичное сообщение она написала директору воткинской школы №5.

«В результате было нарушено нормальное функционирование государственных учреждений, отвлечены силы правоохранительных органов», - пишет прокуратура.

Женщину обвинили в двух преступлениях: заведомо ложное сообщение об акте терроризма и заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное их хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры.

Жительница Малой Пурги свою вину не признала.